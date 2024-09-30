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        Eskişehir'de bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 02:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 02:28
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        Eskişehir'de bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

        Deliklitaş Mahallesi Hamidiye Sokak'ta yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Bülent Tanrıgüzey'den (55) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

        Eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi.

        Ekipler tarafından yapılan incelemede, Tanrıgüzey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemenin ardından Tanrıgüzey'in cesedi morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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