Eskişehir'de bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Tanrıgüzey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Deliklitaş Mahallesi Hamidiye Sokak'ta yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Bülent Tanrıgüzey'den (55) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

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