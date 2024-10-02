Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, kaçak silah üretilen 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve silah imalatında kullanılan 139 materyal ele geçirildi.

Eskişehir'de, kaçak silah ürettikleri ve satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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