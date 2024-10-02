Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, kaçak silah ürettikleri ve satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, kaçak silah ürettikleri ve satışını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kaçak silah üretilen 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve silah imalatında kullanılan 139 materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de motosikletin hafif ticari araç ve polis motosikletine çarpması...
        Eskişehir'de motosikletin hafif ticari araç ve polis motosikletine çarpması...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Rize-Ayder Yaylası Forumu'na katıld...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Rize-Ayder Yaylası Forumu'na katıld...
        Eskişehir'de belediye otobüs şoförünün kucağındaki çocukla araç kullanması...
        Eskişehir'de belediye otobüs şoförünün kucağındaki çocukla araç kullanması...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
        Doğuştan serebral palsi hastası Efe, 7 yıldır yürüyemiyor
        Doğuştan serebral palsi hastası Efe, 7 yıldır yürüyemiyor
        Eskişehir'de Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Eskişehir'de Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı