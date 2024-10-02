Eskişehir Valisi Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm buluyor
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, vatandaşlarla birebir görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi.
Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Aksoy, "Vatandaşlarımız, yaşadıkları sorunları, istek ve talepleri düzenlenen bu toplantılar sayesinde dile getiriyor. Devlet olarak bizler de bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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