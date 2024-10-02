Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm buluyor

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm buluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, vatandaşlarla birebir görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi.

        Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Aksoy, "Vatandaşlarımız, yaşadıkları sorunları, istek ve talepleri düzenlenen bu toplantılar sayesinde dile getiriyor. Devlet olarak bizler de bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Küllüoba'da çatıya kadar kırmızı toprakla gömülmüş yapının sırrı araştırılı...
        Küllüoba'da çatıya kadar kırmızı toprakla gömülmüş yapının sırrı araştırılı...
        Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de motosikletin hafif ticari araç ve polis motosikletine çarpması...
        Eskişehir'de motosikletin hafif ticari araç ve polis motosikletine çarpması...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Rize-Ayder Yaylası Forumu'na katıld...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Rize-Ayder Yaylası Forumu'na katıld...
        Eskişehir'de belediye otobüs şoförünün kucağındaki çocukla araç kullanması...
        Eskişehir'de belediye otobüs şoförünün kucağındaki çocukla araç kullanması...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Eskişehir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti