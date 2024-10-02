Danıştay Başkanı Yiğit, Anadolu Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersini verdi:

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Somut örneklerini Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da yaşananlarda gördüğümüz gibi milletlerarası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkelerinin görmezden gelindiği, güçlünün haklı kabul edildiği, zulme uğrayanın hakkını arayacağı mekanizmaların işlemediği bir gerçektir." dedi.

Yiğit, Anadolu Üniversitesinde 2024-2025 Akademik Yılı'nın başlaması dolayısıyla Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen törende "Hukuk Devleti ve Adalet" konulu açılış dersini verdi.

Anadolu Üniversitesinin, Türkiye'nin köklü hukuk fakültelerinden birini barındırdığını belirten Yiğit, bu eğitim kurumundan mezun olan çok sayıda hukukçunun bugün Türk yargı sisteminde hakim, savcı, avukat ve hukuk müşaviri olarak görev yaptığını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, Türkiye'de 88 hukuk fakültesinin faaliyette olduğunu bildiren Yiğit, bu fakültelerden 2023 yılında 15 bin 744 öğrencinin mezun olduğunu anlattı.

Bilginin, insanlığın ve kainatın hayrına kullanılması gerekirken silah niteliği taşımasının önüne geçecek güçlü uluslararası hukuksal mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Yiğit, şöyle devam etti: