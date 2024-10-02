Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Danıştay Başkanı Yiğit, Anadolu Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersini verdi:

        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Somut örneklerini Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da yaşananlarda gördüğümüz gibi milletlerarası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkelerinin görmezden gelindiği, güçlünün haklı kabul edildiği, zulme uğrayanın hakkını arayacağı mekanizmaların işlemediği bir gerçektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danıştay Başkanı Yiğit, Anadolu Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersini verdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Somut örneklerini Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da yaşananlarda gördüğümüz gibi milletlerarası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkelerinin görmezden gelindiği, güçlünün haklı kabul edildiği, zulme uğrayanın hakkını arayacağı mekanizmaların işlemediği bir gerçektir." dedi.

        Yiğit, Anadolu Üniversitesinde 2024-2025 Akademik Yılı'nın başlaması dolayısıyla Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen törende "Hukuk Devleti ve Adalet" konulu açılış dersini verdi.

        Anadolu Üniversitesinin, Türkiye'nin köklü hukuk fakültelerinden birini barındırdığını belirten Yiğit, bu eğitim kurumundan mezun olan çok sayıda hukukçunun bugün Türk yargı sisteminde hakim, savcı, avukat ve hukuk müşaviri olarak görev yaptığını söyledi.

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, Türkiye'de 88 hukuk fakültesinin faaliyette olduğunu bildiren Yiğit, bu fakültelerden 2023 yılında 15 bin 744 öğrencinin mezun olduğunu anlattı.

        Bilginin, insanlığın ve kainatın hayrına kullanılması gerekirken silah niteliği taşımasının önüne geçecek güçlü uluslararası hukuksal mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Yiğit, şöyle devam etti:

        "Somut örneklerini Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da yaşananlarda gördüğümüz gibi milletlerarası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkelerinin görmezden gelindiği, güçlünün haklı kabul edildiği, zulme uğrayanın hakkını arayacağı mekanizmaların işlemediği bir gerçektir. Artan uluslararası anlaşmazlık ve çatışmaların temel sebebinin de bu durum olduğu açıktır. Bu çatışma ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ancak adalet ve eşitlik anlayışına dayalı yeni bir uluslararası sistemin kurulmasıyla mümkün olacaktır. Milletlerarası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkelerinin görmezden gelinmesinin somut tezahürü olarak coğrafyamızda yaşanan çatışma ve savaşlar, en temel insan haklarından olan yaşam hakkı ihlal edilen ve can güvenlikleri tehlike altında olan insanları sığınacakları güvenli bir yer arayışına itmektedir. Aynı coğrafyayı ortak tarihi mirası, kültürel ve manevi değerleri paylaştığımız bu insanlar, canlarını tehlikede gördüklerinde, zulme uğradıklarında sığınılacak en güvenilir ülke olarak Türkiye'yi görmektedir."

        Zeki Yiğit, medeniyet ve insanlığın büyük bir sınav verdiğini dile getirdi.

        Bilginin silaha dönüştürüldüğü bu dönemde aşırı silahlanmanın getirdiği güç dengesizliklerinin savaş ve çatışmaları körüklediğine, savaşlarda sergilenen orantısız güç kullanımının insan hakları ihlalleri boyutunun çok üstüne çıkarak bir insanlık suçu olan soykırım olarak tezahür ettiğine dikkati çeken Yiğit, "Uluslararası camiada zulme uğrayan milletlerin hakkını korumanın, haklı olanı güçlü kılmanın yolu milletlerarası adil bir düzeni hayata geçirecek yeni yapılanmadan ve bunu ayakta tutacak güçlü bir hukuki temele dayalı kurumların teşkilinden geçmektedir." diye konuştu.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın da katılımcılara hitap ettiği programda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile Anadolu Üniversitesinde görev yapan ve "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer alan akademisyenlere tebrik belgeleri protokol tarafından takdim edildi.

        Törene, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Taciz şikayetinde bulunan Mardinli Marilyn Monroe'ya "Beni küçük düşürdün" davası!
        Taciz şikayetinde bulunan Mardinli Marilyn Monroe'ya "Beni küçük düşürdün" davası!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm buluyor
        Eskişehir Valisi Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm buluyor
        Küllüoba'da çatıya kadar kırmızı toprakla gömülmüş yapının sırrı araştırılı...
        Küllüoba'da çatıya kadar kırmızı toprakla gömülmüş yapının sırrı araştırılı...
        Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de motosikletin hafif ticari araç ve polis motosikletine çarpması...
        Eskişehir'de motosikletin hafif ticari araç ve polis motosikletine çarpması...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Rize-Ayder Yaylası Forumu'na katıld...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Rize-Ayder Yaylası Forumu'na katıld...
        Eskişehir'de belediye otobüs şoförünün kucağındaki çocukla araç kullanması...
        Eskişehir'de belediye otobüs şoförünün kucağındaki çocukla araç kullanması...