Danıştay Başkanı Yiğit, Anadolu Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersini verdi:
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Somut örneklerini Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da yaşananlarda gördüğümüz gibi milletlerarası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkelerinin görmezden gelindiği, güçlünün haklı kabul edildiği, zulme uğrayanın hakkını arayacağı mekanizmaların işlemediği bir gerçektir." dedi.
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Somut örneklerini Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da yaşananlarda gördüğümüz gibi milletlerarası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkelerinin görmezden gelindiği, güçlünün haklı kabul edildiği, zulme uğrayanın hakkını arayacağı mekanizmaların işlemediği bir gerçektir." dedi.
Yiğit, Anadolu Üniversitesinde 2024-2025 Akademik Yılı'nın başlaması dolayısıyla Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen törende "Hukuk Devleti ve Adalet" konulu açılış dersini verdi.
Anadolu Üniversitesinin, Türkiye'nin köklü hukuk fakültelerinden birini barındırdığını belirten Yiğit, bu eğitim kurumundan mezun olan çok sayıda hukukçunun bugün Türk yargı sisteminde hakim, savcı, avukat ve hukuk müşaviri olarak görev yaptığını söyledi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, Türkiye'de 88 hukuk fakültesinin faaliyette olduğunu bildiren Yiğit, bu fakültelerden 2023 yılında 15 bin 744 öğrencinin mezun olduğunu anlattı.
Bilginin, insanlığın ve kainatın hayrına kullanılması gerekirken silah niteliği taşımasının önüne geçecek güçlü uluslararası hukuksal mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Yiğit, şöyle devam etti:
"Somut örneklerini Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da, Doğu Türkistan'da yaşananlarda gördüğümüz gibi milletlerarası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkelerinin görmezden gelindiği, güçlünün haklı kabul edildiği, zulme uğrayanın hakkını arayacağı mekanizmaların işlemediği bir gerçektir. Artan uluslararası anlaşmazlık ve çatışmaların temel sebebinin de bu durum olduğu açıktır. Bu çatışma ve anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ancak adalet ve eşitlik anlayışına dayalı yeni bir uluslararası sistemin kurulmasıyla mümkün olacaktır. Milletlerarası ilişkilerde adalet ve eşitlik ilkelerinin görmezden gelinmesinin somut tezahürü olarak coğrafyamızda yaşanan çatışma ve savaşlar, en temel insan haklarından olan yaşam hakkı ihlal edilen ve can güvenlikleri tehlike altında olan insanları sığınacakları güvenli bir yer arayışına itmektedir. Aynı coğrafyayı ortak tarihi mirası, kültürel ve manevi değerleri paylaştığımız bu insanlar, canlarını tehlikede gördüklerinde, zulme uğradıklarında sığınılacak en güvenilir ülke olarak Türkiye'yi görmektedir."
Zeki Yiğit, medeniyet ve insanlığın büyük bir sınav verdiğini dile getirdi.
Bilginin silaha dönüştürüldüğü bu dönemde aşırı silahlanmanın getirdiği güç dengesizliklerinin savaş ve çatışmaları körüklediğine, savaşlarda sergilenen orantısız güç kullanımının insan hakları ihlalleri boyutunun çok üstüne çıkarak bir insanlık suçu olan soykırım olarak tezahür ettiğine dikkati çeken Yiğit, "Uluslararası camiada zulme uğrayan milletlerin hakkını korumanın, haklı olanı güçlü kılmanın yolu milletlerarası adil bir düzeni hayata geçirecek yeni yapılanmadan ve bunu ayakta tutacak güçlü bir hukuki temele dayalı kurumların teşkilinden geçmektedir." diye konuştu.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın da katılımcılara hitap ettiği programda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile Anadolu Üniversitesinde görev yapan ve "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer alan akademisyenlere tebrik belgeleri protokol tarafından takdim edildi.
Törene, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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