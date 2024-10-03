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        Eskişehir'de dersten sonra fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

        Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gören bir öğrenci, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:24
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        Eskişehir'de dersten sonra fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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        Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gören bir öğrenci, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Dersten çıktığı sırada fenalaşan Elif Nur Aydın (25), binanın önünde aniden yere düştü.

        Öğrencinin arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Aydın'ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı, cenazesinin ise ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.

        Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hukuk Fakültemiz öğrencisi Elif Nur Aydın'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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