Eskişehir'de kar vaadiyle müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu yakalandı

Burada bir evde saklandığı belirlenen F.G. polis ekiplerince yakalandı.

Yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınları alan ve bir süre sonra dükkanı kapatıp ortadan kaybolan F.G'ye ulaşamayan müşteriler durumu polise bildirdi.

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