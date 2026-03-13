Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Sivrihisar'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, program düzenlendi.

        Giriş: 13.03.2026 - 14:56
        Sivrihisar'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, program düzenlendi.


        Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Hava Meydan Komutanı Albay Muzaffer Tamay, kurum temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Sivrihisar Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ulu Cami İmam Hatibi Kadir Çetin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve Çanakkale şehitleri için dua edildi.

        Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ve Çanakkale belgeseli izletildi, "Mustafa Kemal'in Kağnısı" adlı şiir okundu. Program kapsamında "Çanakkale" oratoryosu ve müzik dinletisi de sunuldu.

        Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

