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        Eskişehir'de kar vaadiyle müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, sattığı altınları emanet alıp kar vaadinde bulunduğu müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:11 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:11
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        Eskişehir'de kar vaadiyle müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, sattığı altınları emanet alıp kar vaadinde bulunduğu müşterilerini dolandırdığı öne sürülen kuyumcu tutuklandı.

        Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak'taki dükkanına gelen yaklaşık 30 müşterisine sattığı altınların kendisinde kalması halinde kar payı verebileceği vaadinde bulunduktan sonra emanet aldığı altınlarla kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan kuyumcu F.G'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen F.G, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınları emanet alarak, dükkanı kapatıp ortadan kaybolan kuyumcu F.G'ye ulaşamayan müşterileri, durumu polise bildirmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir evde yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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