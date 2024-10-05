Eskişehir'de kar vaadiyle müşterilerini dolandırdığı iddia edilen kuyumcu tutuklandı

Yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altınları emanet alarak, dükkanı kapatıp ortadan kaybolan kuyumcu F.G'ye ulaşamayan müşterileri, durumu polise bildirmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir evde yakalanmıştı.

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