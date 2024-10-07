Emekli matematik öğretmeni yarım asırdır ağacı sanat eserine dönüştürüyor

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de yaşayan emekli matematik öğretmeni 71 yaşındaki Salih Ökmengil, öğrencilik yıllarında hobi olarak başladığı ağaçtan heykel yapma tutkusunu yarım asırdır sürdürüyor.

Lise yıllarında resim öğretmeninin yönlendirmesi üzerine ahşap heykel yapımına başlayan Ökmengil, Eskişehir Eğitim Enstitüsünde matematik öğretmenliği eğitimi alırken de çalışmalarına devam etti.

Ökmengil, 1995 yılında yaptığı heykellerle Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde görev yapan dönemin bölüm başkanı Prof. Dr. Emine Berika İpekbayrak'ın heykel atölyesine kabul edildi. Burada teorik eğitim alma fırsatı bulan Ökmengil, sanatını daha profesyonel seviyeye taşıdı.

Çalışmalarında en çok pırnal meşe ve iğde ağacının kökünü kullandığını anlatan Ökmengil, "Pırnal kökü çok sağlam bir ağaçtır. Bir örgü şişi kadar bile parçasını koparamazsınız. Sert olduğu için çalışma yaparken istediğiniz yerde durabilirsiniz, istediğiniz şekli verebilirsiniz. Verniklemenize bile gerek yoktur, iyi bir zımpara atıldığında kendiliğinden pırıl pırıl parlar." dedi.

Yıllarca hem öğretmenliği hem de ağaçların kök ve dallarını kullanarak ahşap heykel yapımını bir arada yürüten Ökmengil'in eserleri, ulusal ve uluslararası çok sayıda sergide de yer aldı.

Ökmengil, renk ve doku olarak kendisini en çok dut ağacının etkilediğini belirterek, dutun çift renkli bir ağaç olduğunu kaydetti.

Dut ağacıyla heykel yaparken boya kullanmadığını belirten Ökmengil, "Üzerine ovarak doğal vernik sürerim çünkü başka bir madde sürdüğünüz zaman ağacın dokusu bozuluyor. Ben o dokuyu bozmak istemiyorum. Dayandığı kadar dayansın ama doğallığını korusun istiyorum." ifadesini kullandı.

Ökmengil, 23 yıl boyunca her yaz eşi ve çocuklarıyla Marmaris Çubucak Tabiat Parkı'nda çadır tatili yaparak, ağaçları daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu, genellikle Akdeniz Bölgesi'nde yetişen sandal ağacının da ahşap heykelcilik için çok uygun olduğunu anlattı.