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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen 3 kişi Eskişehir'de son yolculuklarına uğurlandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Eskişehir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:09 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:09
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen 3 kişi Eskişehir'de son yolculuklarına uğurlandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Eskişehir'de toprağa verildi.

        Emirdağ'ın Salihler köyü yakınlarında meydana gelen kazada ölen sürücü Nurcan Belyurt, annesi Gülüzar Belyurt (48) ve dedesi Fethi Belyurt'un (84) cenazeleri, 71 Evler Mahallesi'ndeki Zümrüt Camisi'ne getirildi.

        Gülüzar Belyurt'un eşi Adem Belyurt, namaz öncesi taziyeleri kabul etti.

        Helallik alınmasının ardından öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Nurcan Belyurt, Gülüzar Belyurt ve Fethi Belyurt'un cenazeleri, Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Belyurt ailesi ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve mahalle sakinleri katıldı.

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dün akşam H.A. (56) idaresindeki 03 AAC 933 plakalı tır, Salihler köyü yakınlarında karşı istikametten gelen Nurcan Belyurt'un kullandığı 26 PY 170 plakalı otomobille çarpışmış, Nurcan Belyurt ve araçta yolcu olarak bulunan Fethi Belyurt kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Gülüzar Belyurt ve kardeşi Lokman Belyurt (40) Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Gülüzar Belyurt müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Tır sürücüsü H.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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