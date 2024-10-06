Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölen 3 kişi Eskişehir'de son yolculuklarına uğurlandı

Tır sürücüsü H.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dün akşam H.A. (56) idaresindeki 03 AAC 933 plakalı tır, Salihler köyü yakınlarında karşı istikametten gelen Nurcan Belyurt'un kullandığı 26 PY 170 plakalı otomobille çarpışmış, Nurcan Belyurt ve araçta yolcu olarak bulunan Fethi Belyurt kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Gülüzar Belyurt ve kardeşi Lokman Belyurt (40) Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Gülüzar Belyurt müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze törenine, Belyurt ailesi ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve mahalle sakinleri katıldı.

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