ESO Başkanı Kesikbaş, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kesikbaş, yazılı açıklamasında, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların eylül ayında 419 milyon dolar dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

İlin ihracatının yılın 9 ayda önemli artış kaydettiğini belirten Kesikbaş, "Eskişehir ihracat rakamı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,05 artışla 3,26 milyar dolara ulaştı. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu." ifadesini kullandı.

Kesikbaş, son yıllarda havacılık, savunma, raylı sistemler ve beyaz eşya imalatı gibi sektörlerde ciddi kabiliyetler kazanan Eskişehir sanayisinin önemli ivme yakaladığını vurguladı.

Eskişehir'in kalkınması için stratejik önemi bulunan bu sektörlere kent olarak sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Bu sektörlerin varlığını Eskişehir için bir şans ve avantaj olarak değerlendiriyoruz. İhracatımız içindeki ileri teknoloji seviyesini, dolayısıyla ihracatımızın kilogram değerini yukarıya taşıyabilmek için bu sektörlere şehrin tüm aktörleri olarak sahip çıkmalıyız. Ancak sektörel uzmanlaşma ve uluslararasılaşma ile Eskişehir sanayisini ve gelir seviyesini büyütebilir, şehrimizi bir marka haline getirebiliriz."