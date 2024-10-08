Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        ESO Başkanı Kesikbaş, ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        ESO Başkanı Kesikbaş, ihracat rakamlarını değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kesikbaş, yazılı açıklamasında, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların eylül ayında 419 milyon dolar dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

        İlin ihracatının yılın 9 ayda önemli artış kaydettiğini belirten Kesikbaş, "Eskişehir ihracat rakamı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,05 artışla 3,26 milyar dolara ulaştı. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu." ifadesini kullandı.

        Kesikbaş, son yıllarda havacılık, savunma, raylı sistemler ve beyaz eşya imalatı gibi sektörlerde ciddi kabiliyetler kazanan Eskişehir sanayisinin önemli ivme yakaladığını vurguladı.

        Eskişehir'in kalkınması için stratejik önemi bulunan bu sektörlere kent olarak sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Kesikbaş, şunları kaydetti:

        "Bu sektörlerin varlığını Eskişehir için bir şans ve avantaj olarak değerlendiriyoruz. İhracatımız içindeki ileri teknoloji seviyesini, dolayısıyla ihracatımızın kilogram değerini yukarıya taşıyabilmek için bu sektörlere şehrin tüm aktörleri olarak sahip çıkmalıyız. Ancak sektörel uzmanlaşma ve uluslararasılaşma ile Eskişehir sanayisini ve gelir seviyesini büyütebilir, şehrimizi bir marka haline getirebiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de İsrail kapalı oturumu başladı: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
        TBMM'de İsrail kapalı oturumu başladı: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Sıcak gelişme!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Sıcak gelişme!
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Boşandıktan sonra denize açıldı
        Boşandıktan sonra denize açıldı
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi

        Benzer Haberler

        Sağlıkçı eşinden öğrendiği Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurt...
        Sağlıkçı eşinden öğrendiği Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurt...
        Eskişehir'de teneffüste nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu öğretmen Heimli...
        Eskişehir'de teneffüste nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu öğretmen Heimli...
        Sokakta bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan saldırganın kaçış anı kamerada
        Sokakta bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan saldırganın kaçış anı kamerada
        Şerzan Kurt, davası 4'ncü kez yeniden görülmeye başlandı
        Şerzan Kurt, davası 4'ncü kez yeniden görülmeye başlandı
        Eskişehir'de sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Eskişehir'de sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Şerzan Kurt davasının sanığı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4'üncü k...
        Şerzan Kurt davasının sanığı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4'üncü k...