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        İzmir'e atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan için veda programı düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan için veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:25
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        İzmir'e atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan için veda programı düzenlendi
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan için veda etkinliği düzenlendi.

        Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen program, Başsavcı Yeldan için hazırlanan videonun izletilmesiyle başladı.

        Programda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Başsavcı Ali Yeldan'ı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına atanması dolayısıyla tebrik etti.

        Eskişehir'in huzurlu bir şehir olmasında kurumların işbirliği içinde çalışmalarının büyük önemi olduğunu vurgulayan Aksoy, "Başsavcımız yaptığı çalışmalarla bu işbirliğine büyük katkı sunmuştur. Görev süreniz boyunca Eskişehir'e yapmış olduğunuz adalet hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. İzmir'de de aynı şekilde başarılı çalışmalar gerçekleştireceğinize inanıyor, ailenizle bundan sonraki yaşamınızda sağlık ve mutluluklar diliyorum." dedi.

        Başsavcı Yeldan ise 2 yıldır Eskişehir'de yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, 2022 yılında Yaz Kararnamesi'yle heyecanla başladığı görevinin sona erdiğini dile getirdi.

        Geride bıraktığı Eskişehir sayfasına değerli ve unutulamayacak birçok şeyi sığdırdıklarını kaydeden Yeldan, "Biliyorum ki buradan ayrılırken hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok proje, Eskişehir'imizin güzide kurum ve kuruluşları ile yaptığımız işbirlikleri, kurduğumuz dostluklar baki kalacak. Dönüp geriye baktığımızda burada anlatamadığımız daha birçok çalışma gerçekleştirdik. Tüm çalışmalarımızı Eskişehir'imizin resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum kurumlarımızın ve yanımızdaki değerli çalışma arkadaşlarımızın destekleri ile başardık." diye konuştu.

        Kentteki görevi sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başsavcı Yeldan, "Zaman gelir görevler değişir, değişsin ancak aşkla şevkle çalışma azmimiz değişmez. Vatana ve millete, adalete sadakat ve inancımız değişmez. Eskişehir'e olan sevgimiz, Eskişehirlilerin ve dostlarımızın gönül makamındaki yeri değişmez." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Başsavcı Yeldan'a plaket ve çiçek takdim edilen veda gecesi, Ali Rıza Saltık'ın seslendirdiği parçalarla ve hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle sona erdi.

        Programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Ali Özmen, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, mahkeme başkanları, başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları ve hakimler ile çok sayıda yargı çalışanı katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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