Eskişehir'de Büyükerşen'in de yargılandığı "haksız mal edinme" davasının görülmesine devam edildi

Anadolu Üniversitesinin vakfına bağlı şirketleri güveni kötüye kullanarak zarara uğrattıkları ve haksız mal edindikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz 5 sanığın katılmadığı duruşmada, taraf avukatları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili hazır bulundu.

Sanık avukatları adına savunma yapan Turgut Kazan, sanıklar hakkındaki suçlamaları kabul etmediklerini, öne sürülen suçların bilirkişi raporlarıyla tespit edilemediğini belirtti.

Davaya konu vakfın 1979 yılında kurulduğunu belirten Kazan, "Bu zamana kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü sistematik bir şekilde denetleme yapmış ve soruşturmaya konu olabilecek bir emare bulunmamıştır. Raporda tasvir edilen hususların hepsi zaman aşımına uğramıştır. Uzman raporlarında suç unsurlarının olmadığı açıkça belirtilmiş. Burada Devlet Denetleme Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir zararı mevcut değildir." dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili Ahmet Halil Ünal ise bu beyanları kabul etmediklerini dile getirerek, Genel Müdürlük olarak şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi incelemesinin yapılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat 2025'e erteledi. - İddianameden Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Antalya'nın Alanya ilçesindeki otel, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı taşınmazların Anadolu Üniversitesinden kaynak edinilmesine rağmen ailenin vakıf şirketlerindeki hisselerinin artırılması suretiyle ve şirketler vasıtasıyla Yılmaz Büyükerşen ve ailesi üzerine mülk olarak geçirildiği, rayiç bedellerin altında yapılan satışlardan vakfa ait şirketlerin 876 bin 16 lira zarara uğratıldığının tespit edildiği belirtildi.