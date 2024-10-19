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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:31
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlardan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda, 817 gram esrar, 219,43 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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