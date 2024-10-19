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        Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu bekleniyor

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:12
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        Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu bekleniyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu hedefleniyor.

        TİGEM'den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı itibarıyla et verimi yüksek ve kalitesi yüksek olan Anadolu merinosu ırkı damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlanan işletmede 2025 yılı üretim sezonu için koç katımı gerçekleştirildi.

        Esenbel mevkisindeki Koyunculuk Şubesi'nde koç katımı öncesinde hem koçlar hem de koyunlar için koruyucu hekimlik hizmetleri titizlikle uygulandı, sağlık taramaları ve gerekli aşılamalar yapıldı.

        Yerli koyun ırklarının sürdürülebilir üretimine katkı sağlama açısından koç katımı öncesinde "flushing" olarak bilinen özel besleme programına tabi tutulan sürünün vücut kondisyonu iyileştirilerek çiftleşme başarısı ve doğum oranları artırıldı.

        İşletmede bu sene 1800 baş ana koyuna koç katımının yapılmasıyla 2025'in mart ayında başlaması planlanan doğum sezonunda 2 bin 500'e yakın kuzunun dünyaya gelmesi öngörülüyor.

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