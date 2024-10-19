Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde gelecek yıl yaklaşık 2 bin 500 kuzu doğumu hedefleniyor.

TİGEM'den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı itibarıyla et verimi yüksek ve kalitesi yüksek olan Anadolu merinosu ırkı damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlanan işletmede 2025 yılı üretim sezonu için koç katımı gerçekleştirildi.

Esenbel mevkisindeki Koyunculuk Şubesi'nde koç katımı öncesinde hem koçlar hem de koyunlar için koruyucu hekimlik hizmetleri titizlikle uygulandı, sağlık taramaları ve gerekli aşılamalar yapıldı.