AK Parti İnönü 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Eskişehir'de AK Parti İnönü 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Gökhan Aydın yeniden seçildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, teşkilat mensuplarının AK Parti İnönü İlçe Başkanlığından mehteran eşliğinde kongrenin düzenleneceği Belediye Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonu'na yürüdüğü belirtildi.

Kongrede konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, partilerinin bu tür kongrelerle dinamizmini koruduğunu belirterek, "Yeniden seçilen İlçe Başkanımız Gökhan Aydın ve yönetimini tebrik ederim." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise coşkuları için partililere teşekkür ederek, "AK Parti, 23 yıl önce milletimizin idealleri doğrultusunda kuruldu ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam ediyor. Kongrede güven tazeleyen İlçe Başkanımız Gökhan Aydın'ı ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da İnönü 8. Olağan İlçe Kongresini heyecan dolu bir katılımla tamamladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: