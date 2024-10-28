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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Vural'dan CHP milletvekiline eleştiri

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, CHP milletvekilinin annelik kavramı üzerinden terörle ilgili sarf ettiği sözlere yönelik eleştirilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:53
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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Vural'dan CHP milletvekiline eleştiri
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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, CHP milletvekilinin annelik kavramı üzerinden terörle ilgili sarf ettiği sözlere yönelik eleştirilerde bulundu.

        Vural, yaptığı açıklamada, bir CHP milletvekilinin, milletin birliğine ve güvenliğine kasteden teröristleri annelik gibi saf ve temiz duygularla dolaylı yoldan masum göstermeye çalıştığını belirtti.

        İfadelerin kamuoyunda haklı bir infial yarattığını kaydeden Vural, "Terörle mücadelede ağır bedeller ödeyen, evlatlarını hain saldırılara kurban veren, terörden en çok acı çeken milletimizin bu tür söylemleri kabul etmesi asla mümkün değildir. AK Parti olarak, her türlü terör faaliyetini en güçlü şekilde kınıyor ve terörle mücadelemizde kararlı duruşumuzdan taviz vermiyoruz. Terör örgütlerini ve bu örgütlere destek olanları lanetlemekten ve teröre karşı mücadelemizi sürdürmekten asla geri adım atmayacağız. Teröristlere en ufak bir sempati göstermek, milletimizin ve devletimizin birliğine, güvenliğine zarar vermektedir. Bizim için her anne ve her vatandaş değerlidir; ancak teröristlere duyulan sempati çağrıları, aziz şehitlerimizin hatırasına saygısızlık, terörden mağdur olan annelerimize ise hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

        Türk milletini terörle mücadelede ve ülkenin birliği ile dirliğini koruma konusunda kararlı olmaya, birlik içinde hareket etmeye davet eden Vural, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkarak, teröre karşı dimdik durmaya devam edeceklerini vurguladı.

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