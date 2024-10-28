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        Eskişehir Şehir Hastanesinde muayene sayısı 6 yılda 14 milyona ulaştı

        Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Fatih Alper Ayyıldız, hastanenin 6 yılda 14 milyon muayene sayısına ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:21
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        Eskişehir Şehir Hastanesinde muayene sayısı 6 yılda 14 milyona ulaştı
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        Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Fatih Alper Ayyıldız, hastanenin 6 yılda 14 milyon muayene sayısına ulaştığını bildirdi.

        Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüyle birlikte Eskişehir Şehir Hastanesinin de 6'ncı hizmet yılında olduğunu belirtti.

        Hastanenin kentin en büyük inşaat hacmine sahip olarak 333 bin metrekare kapalı alanda konumlandırıldığını kaydeden Ayyıldız, "1150 yatak kapasiteli 6 bloktan oluşan hastanemiz, 2 bin 300 araçlık otopark kapasitesine sahiptir. Ayrıca deprem izolatörleri ile de en güvenli sağlık üssüdür. Sağlık hizmet sunumumuz tam donanımlı 37 ameliyat salonunda 15 ayrı branşta Eskişehir halkına hizmet vermektedir. Hastanemiz açılışından bugüne acil servis muayenesi ile birlikte yapılan muayene sayısı 14 milyondur. 19 bini A grubu olmak üzere gerçekleştirilen 330 bin ameliyatla şehrimize ve bölgemize hizmet sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kalp Merkezi ve Koroner Anjiyografi Ünitesinin açılışından beri 24 bin anjiyografi, 1000'in üzerinde ise açık kalp operasyonu gerçekleştirildiğini ifade eden Ayyıldız, şu bilgileri paylaştı:

        "Yanık Merkezi 8 servis ve 4 yoğun bakım yatağından oluşmaktadır. Yatan hastaların tedavisi bu konuda eğitim almış uzman hekim ve hemşirelerden oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir. Merkezde yanık ile gelen tüm hastalara tedavileri için gerekli olan ameliyat ve pansumanları uygulanmaktadır."

        29 bin doğum sayısı ile Eskişehir'de bu alanda en yüksek sayıya ulaşan sağlık kuruluşu olarak anne ve bebek dostu hastane ilkesiyle kaliteli hizmet sunmaya devam ettiklerine dikkati çeken Ayyıldız, "Erken doğum ve doğuma bağlı komplikasyonları da yönetebileceğimiz 4'üncü basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ile şehrimizin en yeni üyeleri bebeklerimize kucak açıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Obezite Merkezinde sorumlu hekim, koordinatör diyetisyen ve psikologdan oluşan ekiple hastaların kilo kaybını ve hasta motivasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Ayyıldız, şöyle devam etti:

        "Bu kapsamda 6 yılda 2 bin hasta faydalanmıştır. Toplamda 6,5 ton kilo kaybına ulaşılmıştır. El cerrahisi, Replantasyon Merkezi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Merkezi, Yutma Güçlüğü Rehabilitasyon Merkezi, İşeme Rehabilitasyon Merkezi, Ergoterapi Merkezi ile bir sağlık üssü konumundadır. Uyku Merkezinde hastaların her türlü uyku bozukluğunun tanı ve tedavisini gözlem altındaki odalarımızda takip ediyoruz."

        Ayyıldız, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) biriminin 2019 yılında hizmete başladığını hatırlatarak, "YGAP birimi ceza sorumluluğu olmayan hastaların yatarak veya ayaktan tedavi yapıldığı kapalı adli psikiyatri servisleridir. Türkiye'de ise şehir hastaneleri bünyesinde kurulmuş YGAP birimimiz Türkiye'de açılan dördüncü adli psikiyatri servisi olmuştur. YGAP birimimiz 8 ayrı servis toplam 100 yatak kapasitesinde hizmet vermektedir." ifadesini kullandı.

        Ayyıldız, hastanenin diğer birimleriyle ilgili şunları kaydetti:

        "Kemoterapi Merkezimizde 32 yatak ile ayda 500 seans hizmet vermekteyiz. Sosyal hastane faaliyetleri kapsamında Geriatri Merkezimizin açılması ile birlikte Eskişehir halkımıza bu noktada bilgi beceri ve aktivasyon imkanı sağladık. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi 80 yaş ve üzeri bireylere tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi muayene ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Açıldığı günden beri 1,5 yılda 3 bin hastaya ulaşmış 2 bin hastaya ev ziyaretleri uzaktan erişim ve muayene hizmetleri sunulmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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