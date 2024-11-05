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        Eskişehir'de Türkiye Adalet Akademisi İç Anadolu Bölgesi yaygınlaştırma eğitimi başladı

        Türkiye Adalet Akademisi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle yürütülen eğitim iş birliği protokolü kapsamında Eskişehir'de düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi yaygınlaştırma eğitimi" programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:10
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        Eskişehir'de Türkiye Adalet Akademisi İç Anadolu Bölgesi yaygınlaştırma eğitimi başladı
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        Türkiye Adalet Akademisi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle yürütülen eğitim iş birliği protokolü kapsamında Eskişehir'de düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi yaygınlaştırma eğitimi" programı başladı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yargı mensuplarının eğitimine katkı sağlamayı ve mülteci konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan programa Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel katıldı.

        Eğitim programı yarın tamamlanacak.

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