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        Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı, çevresindeki ağaçlarla sonbaharda ayrı güzelliğe büründü

        Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:00
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        Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı, çevresindeki ağaçlarla sonbaharda ayrı güzelliğe büründü
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        Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü.

        Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinin sınırını oluşturan çayı süsleyen yeşil alanlara, sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim oldu.

        Çayın yanında yer alan ve sonbaharın güzelliklerini yaşatan Kanlıkavak Parkı, yürüyüş yapmak, bisikletle gezmek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

        Porsuk Çayı'nın dinginliği ve çevresindeki söğüt, kestane, çınar ağaçlarının yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan manzaralar, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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