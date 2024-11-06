Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı, çevresindeki ağaçlarla sonbaharda ayrı güzelliğe büründü
Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü.
Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü.
Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinin sınırını oluşturan çayı süsleyen yeşil alanlara, sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim oldu.
Çayın yanında yer alan ve sonbaharın güzelliklerini yaşatan Kanlıkavak Parkı, yürüyüş yapmak, bisikletle gezmek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerden ilgi görüyor.
Porsuk Çayı'nın dinginliği ve çevresindeki söğüt, kestane, çınar ağaçlarının yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan manzaralar, dronla görüntülendi.
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