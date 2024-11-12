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        Eskişehir'de bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti

        Eskişehir'de bir sürücünün otomobiliyle yavaşlayarak yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:05
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        Eskişehir'de bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti
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        Eskişehir'de bir sürücünün otomobiliyle yavaşlayarak yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Melodi Sokak'ta seyreden A.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda yatan köpeğe doğru manevra yapıp üzerinden geçerek uzaklaştı.

        Köpeğin yaralandığı olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

        Yaralanan köpek ise Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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