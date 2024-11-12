Eskişehir'de bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti
Eskişehir'de bir sürücünün otomobiliyle yavaşlayarak yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eskişehir'de bir sürücünün otomobiliyle yavaşlayarak yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Melodi Sokak'ta seyreden A.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda yatan köpeğe doğru manevra yapıp üzerinden geçerek uzaklaştı.
Köpeğin yaralandığı olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.
Yaralanan köpek ise Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedaviye alındı.
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