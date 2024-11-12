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        ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yenidoğan ünitesindeki düzenlemeye ilişkin açıklama

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerin sağlıklı gelişimlerini tamamlamak, kapsamlı bakım hizmetlerini artırmak ve yetkin personeli daha etkin kullanmak amacıyla yenidoğan ünitesinde düzenleme yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:56
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        ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yenidoğan ünitesindeki düzenlemeye ilişkin açıklama
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerin sağlıklı gelişimlerini tamamlamak, kapsamlı bakım hizmetlerini artırmak ve yetkin personeli daha etkin kullanmak amacıyla yenidoğan ünitesinde düzenleme yapıldığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organlarında bir sendikanın beyanı üzerinden hastanenin yenidoğan ünitesini "yenidoğan çetesi" ile ilişkilendirme imasıyla haber ve yorumlara yer verildiği belirtildi.

        Açıklamada, hastaneye ait yenidoğan ünitesinin, 2-3 ve 4A basamak tesciliyle sadece Eskişehir'e değil bölge illerine hizmet veren ileri teknolojik cihazlarla donatılmış, alanında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri tarafından hem hasta hizmetlerinin hem de uzmanlık eğitimlerinin en iyi şekilde uygulandığı bir yoğun bakım ünitesi olduğu vurgulandı.

        Ayrıca açıklamada, mart ayından itibaren yenidoğan bebeklerinin sağlıklı gelişimlerini tamamlamak, kapsamlı bakım hizmetlerini artırmak ve yetkin personelleri daha etkin kullanmak adına İl Sağlık Müdürlüğü izni ve bilgisi dahilinde Yenidoğan Yoğun Bakım 1 Ünitesindeki 10 yatak için Yenidoğan Yoğun Bakım 2-3 ünitesinde aynı sayıda bebeğe hizmet verecek şekilde düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

        Düzenleme sürecinde hastaneden il dışına yatak nedeniyle bebek sevki olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Düzenleme sonrasında da çevre hastane ve illerden bebek hastalarımız yenidoğan yoğun bakım ünitemize kabul edilmiştir. Sevk işlemleri durumunda 112 koordinasyon merkeziyle iletişim halinde süreç gerçekleştirilmiştir. Bebeklerimize daha iyi hizmet vermek adına yenidoğan ünitemizde 9 ay önce yapılan düzenlemenin ülke gündeminde olan 'yenidoğan çetesi' ile ilişkilendirilmesini ve yalan haber yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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