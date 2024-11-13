Eskişehir'de aranan 3 şüpheli ve bir hükümlü yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı ve bir hükümlü yakalandı.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 4-11 Kasım'da uygulama yapıldı.

6 bin 428 kişi ve 28 aracın bilgilerinin sorgulandığı çalışmalarda, 3 şüphelinin farklı suçlardan, 4 kişinin ise kayıp olarak arandığı belirlendi.

Bir kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi, bir motosiklet sürücüsüne ise eksikliklerden dolayı idari işlemler uygulandı.