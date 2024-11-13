Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de aranan 3 şüpheli ve bir hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı ve bir hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de aranan 3 şüpheli ve bir hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı ve bir hükümlü yakalandı.

        Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 4-11 Kasım'da uygulama yapıldı.

        6 bin 428 kişi ve 28 aracın bilgilerinin sorgulandığı çalışmalarda, 3 şüphelinin farklı suçlardan, 4 kişinin ise kayıp olarak arandığı belirlendi.

        Bir kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi, bir motosiklet sürücüsüne ise eksikliklerden dolayı idari işlemler uygulandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki kız öğrenci yurtlarının çevrelerinde yapılan uygulamalarda ise 822 kişi ile 80 aracın bilgileri sorgulandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve 3 ayrı suçtan 86 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Z.C. yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        Ofisteki sızıntılar gündemde

        Benzer Haberler

        ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yenidoğan ünitesindeki düz...
        ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yenidoğan ünitesindeki düz...
        Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı'nda yıllardır hizmet veren esnafı ziyare...
        Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı'nda yıllardır hizmet veren esnafı ziyare...
        Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti
        Eskişehir'de bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de karantinaya alınan mahallede 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
        Eskişehir'de karantinaya alınan mahallede 200 kanatlı hayvan itlaf edildi