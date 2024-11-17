"F-4E Phantom" uçaklarının Hava Kuvvetleri envanterine girişinin 50. yılı etkinliği yapıldı

"F-4E Phantom 2" uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı dolayısıyla Eskişehir'de etkinlik düzenlendi.

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen etkinliğe, yerli ve yabancı 30 basın mensubu ile havacılık fotoğrafı tutkunlarından 670 olmak üzere 700 kişi katıldı.

1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş 5 uçak, buradaki jet üssünden havalandı.

Kendisi 13 yaşındayken ilk F-4E'leri havada gördüğünü kaydeden Kadıoğlu, "O zaman şöyle dua ettim; 'Allah'ım beni bu uçakların içerisinde uçurmayı nasip et. Başka da bir şey istemiyorum. ağzımın fermuarını çekiyorum.' Allah bana 3 bin saat bu uçakların içinde uçmayı nasip etti. Buna vesile olan Sayın Komutanımıza borçluyum. Hava Kuvvetlerine emeği geçen Sayın Komutanlarımıza büyük minnet borcu duyuyoruz. Hava Kuvvetleri bugünlere, onların emekleri sayesinde geldi. Şükranlarımızı arz ediyorum." diye konuştu.