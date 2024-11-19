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        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesine "sumatik" tepkisi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yönetimini, kentte su abonelerine ön ödemeli şebeke suyu yüklemesinde online hizmet verilmemesinden dolayı eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:49 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:49
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        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesine "sumatik" tepkisi
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yönetimini, kentte su abonelerine ön ödemeli şebeke suyu yüklemesinde online hizmet verilmemesinden dolayı eleştirdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de su yüklemek için maalesef hala sumatiklere muhtaç olunduğunu vurguladı.

        Kentte yıllar önce bidonlarla su doldurmaya gidildiğini hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti:

        "Şimdi kartla su doldurmaya gidiliyor. Metafor aynı. 25 senedir CHP'li zihniyet tarafından yönetilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, temassız kartla su yükleme uygulamasını çeyrek asırdan sonra büyük bir yenilik gibi sunmuş. Kendilerine 'günaydın' diyor, onlara göre Eskişehir halkı sumatiklere muhtaç olunan bu çağ dışı sistemi hak etse de bize göre Eskişehirli hemşehrilerimiz online ve modern bir ödeme sistemini hak ediyor. En kısa zamanda bunu idrak etmelerini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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