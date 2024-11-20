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        Eskişehir'de "Halk Sağlığı Tayfası Dijital Bağımlılık" resim sergisi açıldı

        Eskişehir'deki okullarda "Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "Halk Sağlığı Tayfası Dijital Bağımlılık" başlıklı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:07
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        Eskişehir'de "Halk Sağlığı Tayfası Dijital Bağımlılık" resim sergisi açıldı
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        Eskişehir'deki okullarda "Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "Halk Sağlığı Tayfası Dijital Bağımlılık" başlıklı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen proje çerçevesinde Eskişehir'deki ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla hazırladıkları resim ve hikayeler sergilendi.

        Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Hüseyin Aksoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Dijital bağımlılığın en önemli sorunlardan olduğunu belirten Aksoy, şöyle konuştu:

        "Bu tür etkinliklerle toplumumuzu bilinçlendirmek, gelecek nesillerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü, çocuklarımızın haklarının korunması, onların en iyi şekilde yetiştirilerek topluma kazandırılması hepimizin arzusu. Çocuklarımızda bu bilincin oluşması, çocuklarımız üzerinden ailelere bu etkinin yapılması oldukça önemli. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İl Sağlık Müdürlüğümüze böyle anlamlı bir projede görev aldıkları için teşekkür ediyorum."

        Konuşmalarının ardından sergiyi gezerek çocukların hazırladığı resim ve hikayeleri inceleyen Vali Aksoy, sergiye katılan çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

        Espark Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen açılışa, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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