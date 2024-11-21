Akademisyenler ve öğretmenlerde ses bozukluğu görülme riski yüksek

Eskişehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DİLKOM) "Akademisyenlere Yönelik Ses Sağlığı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Programda konuşan DİLKOM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo, öğretmenlerde ses bozukluğu görülme sıklığının yüzde 38-80 olduğunu bildirdi.

Ses sağlığı hakkında anatomik ve teorik bilgiler veren Balo, şunları kaydetti:

"Ses tellerimiz, ses sağlığımız açısından çok önemli. Sağlıklı bir ses teli, konuşma esnasında açık bir şekilde birbirine yaklaşır, titreşir ve ses üretmeye başlar. Ses üretimi ile ilgili herhangi bir soruna yani ses bozukluklarına 'disfoni' diyoruz. Akademisyenler ve öğretmenler, ses bozuklukları açısından risk altında çünkü bizler profesyonel ses kullanıcılarıyız. Kalabalık, kuru havası olan ve kötü akustik sınıflarda yoğun bir tonda uzun süreyle sesimizi kullanmak durumundayız. Disfoni semptomları arasında boğazda ağrı, konuşma esnasında seste kırılmalar, sesin tamamen kaybı gibi durumlar var. Ses tellerinde bir bozukluk varsa, öncelikle cerrahi müdahale gerektiren bir durum var mı diye kontrol edildikten sonra dil ve konuşma terapistine gidilmelidir."