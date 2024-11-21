Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanığa hapis cezası

25 Kasım'da Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Sümer Sokak'taki Protestan Kilisesi'ne giden Aykut K. ile Halil D. (41), kilise pastörü Artun Tokatlı'yı tehdit ettikleri iddiasıyla yakalanıp, tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "birden fazla kişiyle tehdit, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 4 yıldan 11'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İş yeri dokunulmazlığının ihlali iddiasına ilişkin şikayete bağlı suç olduğunu ve kilise pastörü (Proteston kiliselerinde din görevlisi) Artun Tokatlı'nın şikayetinden vazgeçtiği belirtilerek, sanıklar hakkındaki davayı düşürdü. Sanıklar, "halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme" suçlamasından ise beraat etti.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Aykut K. (32) ve Halil D. (42) ile avukatları hazır bulundu.

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