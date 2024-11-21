Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanığa hapis cezası

        Eskişehir Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışarak görevlileri tehdit ettikleri iddia edilen 2 sanık, hapisle cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışarak görevlileri tehdit ettikleri iddia edilen 2 sanık, hapisle cezalandırıldı.

        Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Aykut K. (32) ve Halil D. (42) ile avukatları hazır bulundu.

        Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi. İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Aykut K'ye "birden fazla kişiyle tehdit" suçundan hükmettiği 2 yıl hapis cezasını iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası, aynı suçtan sanık Halil D'ye de 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, cezayı erteleyip 2 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

        İş yeri dokunulmazlığının ihlali iddiasına ilişkin şikayete bağlı suç olduğunu ve kilise pastörü (Proteston kiliselerinde din görevlisi) Artun Tokatlı'nın şikayetinden vazgeçtiği belirtilerek, sanıklar hakkındaki davayı düşürdü. Sanıklar, "halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme" suçlamasından ise beraat etti.

        - Olayın geçmişi ve iddianame

        25 Kasım'da Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Sümer Sokak'taki Protestan Kilisesi'ne giden Aykut K. ile Halil D. (41), kilise pastörü Artun Tokatlı'yı tehdit ettikleri iddiasıyla yakalanıp, tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "birden fazla kişiyle tehdit, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 4 yıldan 11'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanığa 1'er yıl 8'er ay hapis
        Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan 2 sanığa 1'er yıl 8'er ay hapis
        Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki fizik tedavi ünitesinde yatarak tedavi hi...
        Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki fizik tedavi ünitesinde yatarak tedavi hi...
        Eskişehir'de "ATAP ile Teknopark Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenl...
        Eskişehir'de "ATAP ile Teknopark Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenl...
        Akademisyenler ve öğretmenlerde ses bozukluğu görülme riski yüksek
        Akademisyenler ve öğretmenlerde ses bozukluğu görülme riski yüksek
        Eskişehir'de 80 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Eskişehir'de 80 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Eskişehir'de aile diş hekimliği farkındalık eğitimi protokolü imzalandı
        Eskişehir'de aile diş hekimliği farkındalık eğitimi protokolü imzalandı