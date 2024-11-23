Eskişehir'de TEI tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri düzenlendi

Ayrıca, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Momentum İç Okulu'nda görevli 400 iç eğitmen için de kutlama düzenlendi.

Meslek hayatında 43 yılı geride bırakan Akkaya'ya, eğitime yaptığı katkılardan dolayı TEI ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından teşekkür edildi.

TEI'nin açıklamasına göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla düzenlenen etkinliklerde, şehrin en kıdemli öğretmeni İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Özden Akkaya'ya ziyarette bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.