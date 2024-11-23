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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:30
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Vali Aksoy, mesajında, milletlerin kaderini belirleyen unsurlardan birinin eğitim olduğunu ve bu alandaki başarıların tarih boyunca ülkelerin yükselişini de düşüşünü de tayin ettiğini belirtti.

        Öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan ve dünyanın en kutsal, en saygın meslek olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğine kabul edişinin yıl dönümü olan ve 1981 yılından bu yana büyük bir coşku ile kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü sevgi ve içtenlikle kutluyorum. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Yeliz öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam diliyorum. Görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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