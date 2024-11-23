Eskişehir Valisi Aksoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Aksoy, mesajında, milletlerin kaderini belirleyen unsurlardan birinin eğitim olduğunu ve bu alandaki başarıların tarih boyunca ülkelerin yükselişini de düşüşünü de tayin ettiğini belirtti.

Öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan ve dünyanın en kutsal, en saygın meslek olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti: