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        Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:43
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        Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'nın sözde KCK yürütme konseyi ideolojik alan merkezinde bulunan basın komitesi yapılanması içinde terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

        Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda, Diyarbakır'da 9, İstanbul'da 7, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya'da birer olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyale el konuldu.

        Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında haklarında gözaltına kararı bulunan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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