Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'nın sözde KCK yürütme konseyi ideolojik alan merkezinde bulunan basın komitesi yapılanması içinde terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda, Diyarbakır'da 9, İstanbul'da 7, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya'da birer olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.