Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de yargılandıkları davalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

"Kamu, kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen V.T, Tepebaşı ilçesinde yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı. "Uyuşturucu madde bulundurma ve uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile 3 ayrı suçtan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.M.K. yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı. V.T. ile B.M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- Odunpazarı ve Tepebaşı'nda 5 bin 906 kişinin bilgileri sorgulandı Eskişehir'de, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından uygulama yapıldı. Bekçiler, 19-25 Kasım'da yaptıkları çalışmada 5 bin 906 kişi ve 38 aracın bilgilerini sorguladı.