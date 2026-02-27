Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Doğuştan işitme engelli Berilsu'nun hedefi milli forma

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de yaşayan doğuştan işitme engelli 13 yaşındaki Berilsu Aktaş, Türkiye şampiyonasında elde ettiği birinciliğin ardından milli takıma seçilerek Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeyi amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:04
        Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Berilsu, geçen yıl tesadüfen tanıştığı tekvando antrenörü Osman Benzer'in yönlendirmesiyle tekvandoya başladı.

        Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü sporcusu olan Berilsu Aktaş, antrenör Büşra Benzer eşliğinde haftanın dört günü antrenman yapıyor. Berilsu, 11 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde Türkiye birincisi olarak ilk madalyasını kazandı.

        Kulübe annesi Rukiye Aktaş ile gelen Berilsu, milli sporcu olmak için antrenmanlarda ter döküyor.

        Berilsu'nun annesi Rukiye Aktaş, AA muhabirine, kızının 2014 ve 2015 yıllarında koklear implant ve beyin sapı ameliyatları geçirdiğini söyledi.

        Kızının eğitimi için Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e taşındıklarını belirten Aktaş, Berilsu'yu geçen yıl seramik kursuna kayıt ettirmek için gittikleri yerde tekvando antrenörü Osman Benzer ile tanıştıklarını kaydetti.

        Aktaş, Benzer'in teklifi üzerine kızının tekvandoya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Osman hocamız Berilsu'nun işitme engelli olduğunu öğrenince tekvandoya gelmek isteyip istemediğini sordu. Kızımın implantı olduğunu ve darbe almaması gerektiğini söyledim. Tekvandoda poomsae branşında temas olmadığını öğrenince denemeye karar verdik. Bir yıldır devam ediyoruz."




        - "Şampiyonluk bizim için sürpriz oldu"

        Kızının kısa sürede önemli bir başarı elde ettiğini dile getiren Rukiye Aktaş, "Şampiyonluk bizim için sürpriz oldu. Çok çalıştı. Tek isteğim milli takıma seçilmesi. Sonuna kadar destek olacağız." dedi.

        Antrenör Büşra Benzer ise Berilsu'nun disiplinli ve azimli bir sporcu olduğunu belirtti.

        Berilsu'yu diğer sporculardan ayırmadan çalıştırdıklarını ifade eden Benzer, "Kısa sürede büyük gelişim gösterdi. Temel tekniklerden başlayarak sistemli bir çalışma yürüttük. Hedefimiz milli takıma davet alması." diye konuştu.

        Benzer, davet gelmesi halinde 24 Mart'ta Antalya’da düzenlenecek Turkish Open Tekvando Turnuvası'na katılmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

