TUSAŞ'tan Mihalıççık'a anlamlı hediye

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) medya ekibi tarafından hava çekimleri gerçekleştirilen HÜRJET'in Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Dümrek Mahallesi üzerinden geçtiği sırada çekilen fotoğrafı, mahalleye hediye edildi.



Türk savunma sanayisinin yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET P1 ve P2 uçaklarının testleri kapsamında Mihalıççık semalarında uçuş faaliyeti icra edildi.



TUSAŞ'ın ürettiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in kırsal Dümrek Mahallesi semalarındaki test uçuşları, TUSAŞ medya ekibince hava çekimleriyle kayda alındı.



HÜRJET ile Dümrek Mahallesi'ni aynı karede buluşturan fotoğraf, tablo haline getirildi.



Mahalleye ziyarette bulunan TUSAŞ ekibi, Dümrek Mahallesi Muhtarı İbrahim Erbek ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Ziyarette, HÜRJET'in yer aldığı fotoğraf tablosu ile uçağın maketi, Erbek'e takdim edildi.



Erbek, AA muhabirine, yerli ve milli HÜRJET'in gurur kaynağı olduğunu söyledi.



HÜRJET'in "milli bir duygu" olduğunu kaydeden Erbek, "Çok hoşumuza gitti. Böyle şeyler göğsümüzü kabartan olaylar. Daha iyileri, güzelleri olsun. Bu bir başlangıç, bunun daha güzellerini, daha üstün modellerini görmek isteriz." diye konuştu.



HÜRJET'in bölgedeki uçuşlarına tanık olduklarını belirten Erbek, "Ara ara görüyorduk. Yakından şahit olan mahalle sakinlerimiz var. Buradan dönüş yapıyorlardı. Hoşuma gidiyordu. Sürekli görüyorduk." dedi.



Erbek, "Fotoğraf çok güzel. Mahallemizin bu kadar güzel olduğunu düşünmüyorduk. Fotoğrafın yer aldığı tabloyu bizlere ulaştırdıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Şahsım ve mahallem adına çok memnun olduk. İnşallah daha iyileri, güzelleri olur." ifadelerini kullandı.



Dürbünle HÜRJET'i uçuş sırasında takip eden mahalle sakinlerinden 64 yaşındaki Mehmet Kaya ise uçağın manevralarını ilgiyle takip ettiğini kaydetti.



HÜRJET'in düşük irtifada seyrettiğini anlatan Kaya, "Dürbün sayesinde oldukça yakından gördüm. Kendi kendime 'Ne güzel uçuyor.' dedim." şeklinde konuştu.





Kaya, mahallelerine yapılan ziyaretten ve hediye edilen fotoğraftan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



- "Gerçekten göğsümüz kabardı"



Mahalle sakini 74 yaşındaki Recep Demir de ziyaretten memnun olduğunu belirterek, onur duyduklarını kaydetti.



HÜRJET'in mahalle semalarında uçuş yapmasının kendileri için bir şans olduğunu dile getiren Demir, "Gerçekten göğsümüz kabardı. Bu bir şanstır. Bu civarda şanslı bir mahalle haline geldik. Böyle bir fotoğrafın da tesadüfen çekilmesi bizleri memnun etti. Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Demir, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini basından takip ettiklerini anlatarak, "Bunları da böyle yakinen görünce daha çok onore olduk. Türk olarak göğsümüz kabardı. Allah muvaffakiyet versin." dedi.



HÜRJET'i fotoğraf sayesinde farklı bir açıdan gördüklerini belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:



"Şimdi biz hep yatay gördüğümüz için bu kadar şık ve güzel olduğunu gerçekten hayal bile edemiyorduk. Şimdi bu havadan fotoğrafla HÜRJET daha da güzel göründü. Bunu saklayacağız. Burada gelen neslimize, çocuklarımıza 'Böyle oldu.' diye anlatırız."



TUSAŞ ekibi, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk'ü de makamında ziyaret etti.

