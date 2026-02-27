Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi'nden iftar programı

        Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Eskişehir Şubesi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:21
        TÜKD Eskişehir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, iftara CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, geçmiş dönem şube başkanları, bursiyerler, üyeler ve bağışçılar katıldı.


        Açıklamada iftardaki konuşmasına yer verilen TÜKD Eskişehir Şubesi Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tunalıer, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunun altını çizerek, bir arada olmanın TÜKD Eskişehir ailesini her geçen gün daha da güçlendirdiğini vurguladı.


        Sofralarını paylaşan bursiyer, üye ve bağışçılara teşekkür eden Tunalıer, "Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte güçlenmenin ayıdır. Bu sofrada bir araya gelmek, TÜKD Eskişehir ailesi olarak ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

        Programda Ünlüce, Güler, Çakırözer ve Süllü ile şubenin kurucu başkanı Dilek Sarılı da birer konuşma yaptı.


        İftarda Ünlüce'ye TÜKD üyelik rozeti takdim edilirken, derneğe yeni katılan üyelere de törenle rozetleri takıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

