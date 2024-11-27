Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 568 personelin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı yapıldı

        Eskişehir Valiliğinin koordinasyonunda 568 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 568 personelin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Valiliğinin koordinasyonunda 568 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında her yıl gerçekleştirilen tatbikatlar doğrultusunda Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblecier başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında oluşturulan AFAD merkezinde toplandı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun tarafından saha tatbikatı öncesi sunum yapıldı.

        Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler, senaryo gereği Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi merkezli 6,5 büyüklüğünde deprem ihbarını alır almaz enkaz alanlarına ulaştı.

        Deprem tatbikatı kapsamında yapı stoku eski olduğu için yıkım çalışmaları devam eden Eskişehir Anadolu Lisesinin enkazının çevresinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Enkazda dinleme yapan ekipler, arama kurtarma köpeklerinin de yardımlarıyla yaralıların yerini tespit ederek kurtardı. Ekiplerce Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulunda da tahliye çalışması gerçekleştirildi.

        Enkaza müdahale yangın söndürme faaliyeti icra eden ekipler, senaryo gereği yanan binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

        Vali Yardımcısı Leblebicier daha sonra Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Önal parkında kurulan acil barınma alanını ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Tatbikatın son aşamasında ise Eskişehir Teknik Üniversitesinde bulunan Hasan Polatkan Havalimanı'nda uçak kazası ve yaralı kurtarma faaliyeti yapıldı.

        23 afet grubu ana çözüm ortağı kurum, kuruluş, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 568 personel ve 108 araç katılım sağladığı tatbikatta, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve ilgili kurumların müdürleri ve temsilcileri yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yak...
        Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yak...
        Ehliyet sınavına kameralı düzenekle girerken yakalandı
        Ehliyet sınavına kameralı düzenekle girerken yakalandı
        Seramik sanatçısı Merve, mesleğini öğrettiği annesiyle birlikte atölye kurd...
        Seramik sanatçısı Merve, mesleğini öğrettiği annesiyle birlikte atölye kurd...
        Eskişehir'de otomobilin refüje savrulduğu kazayı araç kamerası görüntüledi
        Eskişehir'de otomobilin refüje savrulduğu kazayı araç kamerası görüntüledi
        Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş