Eskişehir'de bir kişi arkadaşını bıçakla öldürdü

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi'nde karşılaşan Enes T. ile husumetli olduğu arkadaşı Erol Can Kılıç arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Enes T, yanındaki bıçakla Kılıç'ı yaraladı.

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