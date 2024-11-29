Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir kişi arkadaşını bıçakla öldürdü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de bir kişi arkadaşını bıçakla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi'nde karşılaşan Enes T. ile husumetli olduğu arkadaşı Erol Can Kılıç arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Enes T, yanındaki bıçakla Kılıç'ı yaraladı.

        Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan Enes T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var

        Benzer Haberler

        Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede
        Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede
        Tekvando ustası, Eskişehir'de geleceğin yıldızlarını spora kazandırıyor
        Tekvando ustası, Eskişehir'de geleceğin yıldızlarını spora kazandırıyor
        Eskişehir'de "Uluslararası ve Ulusal Hemşirelikte Liderlik Kongresi" başlad...
        Eskişehir'de "Uluslararası ve Ulusal Hemşirelikte Liderlik Kongresi" başlad...
        Eskişehir'de deprem tatbikatı
        Eskişehir'de deprem tatbikatı
        Eskişehir'de 568 personelin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı yap...
        Eskişehir'de 568 personelin katılımıyla deprem ve uçak kazası tatbikatı yap...
        Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yak...
        Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yak...