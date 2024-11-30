Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir mahallede taziye yemeği kaldırıldı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir mahalledeki cenazelerde ikram edilen taziye yemeği uygulamasına son verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 20:18 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de bir mahallede taziye yemeği kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir mahalledeki cenazelerde ikram edilen taziye yemeği uygulamasına son verildi.

        İlçeye bağlı 176 nüfuslu Yenidoğan Mahallesi'nde, Mahalle Muhtarı Atila Çimen ve ihtiyar heyeti tarafından söz konusu uygulamaya son verildi.

        Muhtarlık tarafından alınan kararda, "Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı olarak ihtiyar heyeti ve köyümüzün büyükleri ile istişare sonucu cenazelerimizin defin sırasında taziye yemeği ve pide verilmeyecektir. Cenaze yakınının acısı, telaşı sırasında yapılan bu uygulama cenaze sahibini hem maddi hem manevi zora sokuyor. Dinimizce de yeri olmayan bu işi köy birliğimizce kaldırmışızdır. Tüm hemşehrilerimize duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Muhtar Çimen, AA muhabirine, insanların acısını yaşamadan taziyeye gelenlere yemek dağıtma telaşına düştüklerini belirterek, "Vatandaşların acılarının arasında bu işlerle uğraşmaları bizleri rahatsız ediyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla bundan sonra mahallemizdeki cenazelerde yemek dağıtılmamasını kararlaştırdık. Tüm mahallerde aynı duyarlılığı bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Eskişehir'de ilçe kongresinde kon...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Eskişehir'de ilçe kongresinde kon...
        Eskişehir'de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlendi
        Eskişehir'de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlendi
        ESVAK üyeleri ve burslu öğrenciler, genel kurul toplantısında buluştu
        ESVAK üyeleri ve burslu öğrenciler, genel kurul toplantısında buluştu
        Eskişehir'de okullar arası futbol turnuvasının ödül töreninde kavga çıktı
        Eskişehir'de okullar arası futbol turnuvasının ödül töreninde kavga çıktı
        Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede (2)
        Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede (2)
        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (3)
        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (3)