AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehirli çiftçilere nakdi destek açıklaması

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirli çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu hafta 13 milyon 332 bin 402 liralık nakdi destek sağlanacağını bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu önemli müjdeyi çiftçi hemşehrileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında, 5 yetiştiriciye 1 milyon 532 bin 202 lira ödeme yapılacağını kaydeden Hatipoğlu, "Bu destek, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak için büyük bir adımdır. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteği çerçevesinde ise 12 yatırımcımıza toplam 11 milyon 800 bin 200 lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, bu kapsamda Sarıcakaya ilçesinde 7, Tepebaşı ilçesinde ise 4 sera yapımı ile 1 kanatlı eti işleme tesisinin teknoloji yenileme ve modernizasyonu için destek sağlanacağını ifade etti.

Toplamda 17 üreticinin hesabına 13 milyon 332 bin 402 lira aktarıldığının bilgisini veren Hatipoğlu, "Bu destekler, üreticilerimizin emeklerine değer katacak, kırsal kalkınmayı güçlendirecek ve hayvan sağlığını koruma çabalarımıza önemli katkılar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.