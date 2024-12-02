Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Yapılan aramada, 118 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap, 14 lyrica sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.

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