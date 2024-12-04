Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Mülkiyenin kuruluşunun 165'inci yılı Eskişehir'de kutlandı

        Eskişehir'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (Mülkiye) kuruluşunun 165. yılı, Mülkiyeliler Birliği Eskişehir Şubesince Vilayet Meydanı'nda törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mülkiyenin kuruluşunun 165'inci yılı Eskişehir'de kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (Mülkiye) kuruluşunun 165. yılı, Mülkiyeliler Birliği Eskişehir Şubesince Vilayet Meydanı'nda törenle kutlandı.

        Mülkiyeliler Birliği Eskişehir Şubesi Başkanı Nejdet Bilgin, saygı duruşunda bulunulmasının ardından törende yaptığı konuşmada, Mülkiyenin bugüne kadar birçok değerli bilim insanı, siyasetçi, diplomat, kamu ve özel sektör yöneticisi yetiştirdiğini söyledi.

        Osmanlı toplumundan modern cumhuriyete uzanan siyasal ve toplumsal yapılanma sürecinde hep var olan, bu süreçten etkilenen ve bu süreci etkileyen bir eğitim kurumu olan Mülkiyenin mezunlarının çağdaş bir topluma ulaşma çabasının önde gelen mimarlarından olduğunu belirten Bilgin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Mülkiyelilere hitaben söylediği 'Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk, senin yüksekliğinin hududu yoktur. İşte parola budur' sözlerinin takipçisi olmuştur Mülkiyeliler. Mülkiye, Atatürk'ün işaret ettiği doğrultuda vatansever bireyler yetiştirmeye devam etmektedir ve devam edecektir." diye konuştu.

        Tören, Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin ve Mülkiyeliler Birliği Eskişehir Şubesi üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi

        Benzer Haberler

        Mağdur öğrencinin velisinin uzlaşma şartı "akran zorbalığı konferansı" oldu
        Mağdur öğrencinin velisinin uzlaşma şartı "akran zorbalığı konferansı" oldu
        Türkiye'nin üçüncü Bölge Acil Sağlık Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyo...
        Türkiye'nin üçüncü Bölge Acil Sağlık Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyo...
        Destici: Asgari ücret en az yüzde 50 arttırılmalıdır
        Destici: Asgari ücret en az yüzde 50 arttırılmalıdır
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi:
        BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi:
        Eskişehir'de kalkınma ajansı desteğiyle kurulan fabrikada yıllık 20 ton tur...
        Eskişehir'de kalkınma ajansı desteğiyle kurulan fabrikada yıllık 20 ton tur...
        Eskişehir'de işitme engellilere kolaylık için 40 kamu personeli işaret dili...
        Eskişehir'de işitme engellilere kolaylık için 40 kamu personeli işaret dili...