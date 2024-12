AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Milletvekili Fatih Dönmez, mesajında, 5 Aralık 1934'ün Türk demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kadınların, 90 yıldır siyasi arenada, ekonomide, bilimde ve kültürde güçlü adımlarla ilerlemeye devam ettiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Onların katkıları, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de şekillendiren en değerli unsurlardan biridir. Bu nedenle, kadınların hak ettiği eşitliğin ve fırsatların sağlanması, toplumsal kalkınmamızın en önemli önceliklerinden biri olmaya devam edecektir. AK Parti olarak, kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve kadınların her alanda daha fazla yer alması için yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Eğitimden istihdama, sosyal hayattan siyasete kadar kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmaya yönelik reformlarımız, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda önemli bir yere sahiptir. Türk kadınının elde ettiği bu kazanımları daha ileriye taşımak, geçmişimize olan borcumuz ve geleceğe olan sorumluluğumuzdur. Kadınlarımızın demokrasimize ve toplumsal hayatımıza kattığı değeri yürekten selamlıyor, onların her alanda daha güçlü ve etkin olmaları için mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, kadınlarımızın demokrasi ve eşitlik mücadelesini bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yılı ve Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun."

Milletvekili Ayşen Gürcan da Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadığını aktardı.

Bu hakkın Türk kadınına siyasi hayatta aktif bir şekilde yer alma imkanı tanıdığını ve önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidarları döneminde kadınlarımız, siyasette gerçek temsil imkanına kavuşmuş, kadınların siyasi hayata katılımı teşvik edilmiştir. Kadın haklarının ideolojik ve sınıfsal bir bakış açısıyla sınırlandırılmasının önüne geçilmiş, her alanda olduğu gibi siyasette de kadınların varlığı güçlendirilmiştir. Bu süreçte, Türkiye'nin ilk başörtülü kadın bakanı olarak görev yapmış olmanın onurunu taşıyorum. Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü yer edinmelerine her zaman öncülük eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kadınlarımızın siyasetteki varlığını artırarak, her alanda daha eşit ve adil bir gelecek inşa etmeye kararlıyız. 5 Aralık vesilesiyle, bu hakların kazanılmasında emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öncülerimizi bir kez daha anıyor, kadınların toplumsal hayattaki rolünü daha da ileriye taşıma hedefimizi bir kez daha vurguluyorum."