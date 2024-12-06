Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Polisin önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlediği operasyonda 12 bin 625 adet sentetik uyuşturucu hap, 185,13 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.

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