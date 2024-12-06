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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:40
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi Yunus Timi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Polisin önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlediği operasyonda 12 bin 625 adet sentetik uyuşturucu hap, 185,13 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.

        Operasyondan yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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