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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Çifteler ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 00:17 Güncelleme: 08.12.2024 - 00:17
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Çifteler ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 7 şüphelinin Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuyu satarak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

        Ekipler tarafından bu ilçelerde, şüphelilere ait 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 440 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 20 adet sentetik ecza hap, 28 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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