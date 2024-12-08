Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, 440 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 20 adet sentetik ecza hap, 28 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler tarafından bu ilçelerde, şüphelilere ait 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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