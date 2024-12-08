Eskişehir'de Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

Gruptan Khalil Elsheekh, gazetecilere, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ettiğini belirterek, "Allah'a şükür sonunda zulüm bitti. Ülkemizde neredeyse 55 senedir zulüm sürüyordu. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gruptaki bazı Suriyeliler kalabalığa tatlı ikram ederken, aileler ise çocuklarıyla sloganlar attı.

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