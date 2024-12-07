Yalova'daki cinayetin şüphelisi Eskişehir yakınlarında yakalandı

Evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralanan Ramazan Elkıtay, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta ikamet eden Ramazan Elkıtay'ı (57), dün evinin önünde silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli K.B'nin (17) yakalanması için çalışma başlatıldı.

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