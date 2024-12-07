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        Yalova'daki cinayetin şüphelisi Eskişehir yakınlarında yakalandı

        Yalova'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Eskişehir yakınlarında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:13
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        Yalova'daki cinayetin şüphelisi Eskişehir yakınlarında yakalandı
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        Yalova'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Eskişehir yakınlarında gözaltına alındı.

        Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta ikamet eden Ramazan Elkıtay'ı (57), dün evinin önünde silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli K.B'nin (17) yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Polis ekipleri Eskişehir yönüne gittiğini belirlenen şüpheli K.B'nin kullandığı aracı, Ankara-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

        Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova'ya gönderileceği belirtildi.

        Evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralanan Ramazan Elkıtay, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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