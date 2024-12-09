Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, çağdaş ve demokratik hukuk devleti standartlarına sahip olmayı hedefleyen tüm ülkeler için belirleyici unsurun insan haklarına saygı olduğunu belirtti.

İnsan haklarına saygının, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinin, siyasal ve toplumsal kültürümüzün temeli olduğunu kaydeden Aksoy, " İnsan haklarının korunması ve genişletilmesi amacına ulaşılması, sadece yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle değil, bunların eksiksiz uygulanması ve insan hakları bilincinin toplumun her kesimince benimsenmesiyle mümkün olmaktadır. Yaşama hakkı hiç şüphe yoktur ki insanlığın en temel ve önemli hakkıdır. Ne yazık ki, dünyada hala insan hak ve özgürlükleri ihlal edilmekte ve dünyanın gözü önünde insanlık suçları işlenmektedir." ifadelerini kullandı.