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        Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:20
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        Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        "Kasten yaralama" ve "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 13 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.T, "konutta silahla yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Ö.F.A. ile çeşitli suçlardan 8 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılan C.D. yakalandı.

        Söz konusu hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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