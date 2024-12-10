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        Eskişehir'deki kazada ölenlerden 3'ü, kente yakınlarını ziyaret için gelmiş

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin, kente yakınlarını ziyaret için geldikleri öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 23:18 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:18
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        Eskişehir'deki kazada ölenlerden 3'ü, kente yakınlarını ziyaret için gelmiş
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin, kente yakınlarını ziyaret için geldikleri öğrenildi.

        Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolunda kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, aynı otomobilde hayatını kaybeden Ömer Çetin (62) Ummuhan Çetin (57) ve Ramazan Koçak'ın (56), Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinden Seyitgazi'ye bağlı Kırka Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete geldikleri belirtildi.

        Ömer Çetin idaresindeki 48 K 0089 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde karşı yönden gelen Nermin Demir (38) yönetimindeki 34 EMH 770 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile Ömer Çetin'in kullandığı araçta bulunan Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak hayatını kaybetmişti.

        Diğer otomobilde bulunan yaralılar Umut Zafer D. (42) ile İrem D. (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

        Yaralılardan İrem D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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