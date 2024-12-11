Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile üniversiteler denetimli serbestlik alanında işbirliği yapacak

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) arasında yükümlülere yönelik sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulmasına imkan sağlanması amacıyla denetimli serbestlik alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, protokolün imza töreni, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan'ın da katılımıyla Eskişehir Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, törende yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik sisteminin kuruluşunun 20'nci yılına yaklaşıldığını hatırlattı. Suç işleyen hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla birçok çalışma ve proje yürüttüklerini vurgulayan Karakülah, "Şehrimizin güzide üniversiteleri ile gerçekleştireceğimiz işbirliği protokolü kapsamında denetimli serbestlik sisteminin sadece kendi insan kaynağı ile değil aynı zamanda akademik destek ile güçlendirilerek uygulamaların verimli ve bilimsel temellere dayanan bir yaklaşımla yürütülmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin sürdürülmesi için Adalet Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklar arasında çatı protokoller yapıldığını aktaran Başsavcı Karakülah, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının da yerelde, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği yürüttüğüne dikkati çekti. Üniversitelerle gerçekleştirdikleri işbirliğinin yükümlülerin sosyal hayata katılımlarını destekleyerek, sosyal sorumluluk projeleri oluşturulmasına imkan sağlayacağını kaydeden Karakülah, "Yürütülen programların etkisi, yükümlülerden alınacak geri bildirimlerle değerlendirilecek. Bu geri bildirimler uygulamaların sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.